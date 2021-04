ISIN Continental-Aktie:

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (14.04.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) verliert am Mittwoch fast 1% an Wert und gibt damit einen Teil der bisherigen Wochengewinne ab, so die Experten von XTB.Seit mehr als zwei Wochen trete der Kurs mehr oder weniger auf Stelle, nachdem die Korrektur vom März bei 108,35 Euro gestoppt worden sei. Der Bereich stimme mit dem Tief vom Dezember 2020 überein und könne daher als entscheidende Unterstützung gesehen werden. Die wichtigsten Kursziele seien die Zonen bei 133 und 157 Euro sowie die Fibonacci-Extensions der Bewegung von Mitte März bis Ende Mai 2020 bei 150 und 181 Euro. Stärkere Unterstützung gäbe es am Swing-Level bei 103 Euro.Börsenplätze Continental-Aktie:113,28 EUR -0,58% (14.04.2021, 12:51)Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:113,22 EUR -1,05% (14.04.2021, 12:47)