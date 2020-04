Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

73,94 EUR +6,02% (27.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

74,62 EUR -0,24% (28.04.2020, 08:54)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (28.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental habe im ersten Quartal nicht so schlecht abgeschnitten wie befürchtet. Der Umsatz sei auf 9,84 Milliarden Euro zurückgegangen, wie der DAX-Konzern am Montag überraschend aufgrund vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Zuvor habe Conti Anfang April bekannt gegeben, die Erlöse dürften von Januar bis Ende März nur zwischen 9,4 und 9,8 Milliarden Euro betragen haben.Dennoch habe Conti die Corona-Krise enorm gespürt: Bereinigt um Verkäufe und Wechselkurseffekte sei der Umsatz zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 10,9 Prozent zurückgegangen. Auch beim operativen Ergebnis sei das erste Quartal bei genauerem Hinsehen nicht so düster gewesen wie noch zuvor gedacht. Statt nur zwischen 2 und 3 Prozent Marge beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe Conti 4,4 Prozent erreicht.Ende März habe Conti zudem über flüssige Mittel in Höhe von 2,53 Milliarden Euro verfügt. Für den 29. Februar hätten die Hannoveraner zuvor einen Wert von rund 2,3 Milliarden Euro angegeben. Die ungenutzten Kreditlinien hätten sich demnach zum Ende des Quartals auf 4,3 Milliarden Euro belaufen. Einen neuen Ausblick wolle Conti wegen der Unsicherheit um die Covid-19-Pandemie weiter nicht geben.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Continental-Aktie abzuwarten. (Analyse vom 27.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link