Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (03.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Umsatz habe in H1 um 1,6% auf 22,4 Mrd. Euro zugelegt. Der operative Gewinn sei im Gegensatz dazu von 2,3 Mrd. Euro im Vorjahr auf 2,2 Mrd. Euro gesunken. Die EBIT-Marge habe dementsprechend um fast 1% auf 10% nachgegeben.Begründet worden seien diese Entwicklungen seitens des Finanzvorstand Wolfgang Schäfer mit hohen Forschungsinvestitionen. "Die Industrie befindet sich technologisch im Umbruch. Es geht um Automatisierung, Vernetzung und Elektrifizierung. Unsere Ergebnisentwicklung reflektiert die hohen Investitionen in die Entwicklung dieser künftigen Technologien.", so Schäfer.Für eine gewisse Nervosität würden die ab dem 1. September geltenden WLTP-Standards sorgen, welche neue europaweite Abgas- und Verbrauchsstandards vorsehen würden. Bei den Automobilherstellern könnten teilweise Modelle nicht produziert werden, weil die entsprechende WLTP-Zulassung noch ausstehe.Continental sei als Zulieferer unmittelbar davon betroffen und erwarte deshalb, dass das kommende Quartal durch den Prüfzyklus WLTP negativ beeinflusst werde. Schäfer gebe sich jedoch optimistisch und hoffe auch eine Gegenbewegung in den letzten drei Monaten des Jahres, weil zu diesem Zeitpunkt alle Modelle eine WLTP-Zulassung besitzen würden.Für das Wertpapier sei es letztlich wegen der besonders schlechten Marktsituation um US-Strafzölle, Handelskrieg und Co. deutlich nach unten gegangen. Währungsschwankungen und eine Gewinnwarnung hätten ebenfalls zu deutlichen Kursverlusten beigetragen.Von einem Neueinstieg sei bei der aktuellen angespannten Lage eher abzusehen. Der Stopp-Kurs von 185,00 Euro sei im Zuge der Zahlen unterschritten worden.Dennoch bleibt Continental ein spannender DAX-Titel, der langfristig wieder spannend werden könnte, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2018)