Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

125,06 EUR +1,18% (23.10.2019, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

124,88 EUR +2,03% (23.10.2019, 11:15)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (23.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Die operativen Eckdaten für das dritte Quartal 2019 hätten (leicht) über den Analysten-Erwartungen (Umsatz: rund 11,1 (Vj.: 10,8; Analysten-Prognose: 10,8; Marktkonsens: 10,9) Mrd. Euro gelegen; bereinigte EBIT-Marge: rund 5,6% (Vj.: 7,1%; Analysten-Prognose: 5,4%; Marktkonsens: 5,5%)). Ferner habe Conti angekündigt, in Q3 wegen des weiterhin schwierig erwarteten Branchenumfeldes Wertberichtigungen (rund 2,5 Mrd. Euro) vorzunehmen sowie infolge des angekündigten Effizienzsteigerungs- und Restrukturierungsprogramms Rückstellungen (97 Mio. Euro) zu bilden. Daher würden in Q3 laut dem Konzern das berichtete EBIT und das Nettoergebnis negativ ausfallen. Auch für das Gesamtjahr 2019 rechne Conti mit einem Nettoverlust. Die Guidance (2019e) für Umsatz, bereinigtes EBIT und freien Cashflow (vor Akquisitionen) sei bestätigt worden.Die milliardenschweren Sonderbelastungen sollten den Unternehmensangaben zufolge keinen wesentlichen Einfluss auf den Dividendenvorschlag für 2019 haben. Darüber hinaus habe Conti die strategische Entscheidung getroffen, die Antriebssparte (Powertrain) vollständig abzuspalten mit anschließender Börsennotierung. Damit schaffe das Conti-Management nun Klarheit. Conti "entledigt" sich damit einem permanenten Underperformer, der überdurchschnittlich stark vom automobilen Strukturwandel betroffen sei, und straffe gleichzeitig die Konzernaktivitäten. Der Analyst habe seine Prognosen gesenkt (u.a. EPS 2019e: -4,46 (alt: +9,15) Euro; EPS 2020e: 10,78 (alt: 11,54) Euro).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Conti-Aktie "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 123,00 auf 126,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 23.10.2019)Börsenplätze Continental-Aktie: