Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

90,82 EUR -0,85% (05.10.2021, 12:04)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

91,03 EUR -0,93% (05.10.2021, 11:56)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (05.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Versorgungskrise bei Mikrochips schlage auch bei Autozulieferern heftig ins Kontor - Continental-Chef Nikolai Setzer gebe vorerst keine Entwarnung. "Wir sehen, dass sich diese Effekte wohl noch weiter bis in das Jahr 2022 ziehen werden", habe er der Nachrichtenagenturen dpa-AFX gesagt. "Viele Marktbeobachter gehen davon aus, dass erst ab 2023, wenn höhere Kapazitäten bei den Chipherstellern verfügbar sind, eine deutliche Besserung eintritt."Bei Continental kümmere sich ein eigenes Team um das Ausbügeln der ärgsten Engpässe. Setzer sei auch auf die Erwartungen des Hannoveraner Konzerns an eine neue Bundesregierung eingegangen. Diese müsse "verlässliche Programme" v.a. in der Energie-, Handels- und Arbeitsmarktpolitik sicherstellen. Fehlende Chips seien derzeit das größte akute Problem der Autobranche. Einen Teil der Schuld hätten sich die Unternehmen selbst zuzuschreiben, weil sie im Corona-Tief 2020 vorschnell Verträge storniert hätten. Hinzugekommen seien die hohe Nachfrage aus IT und Unterhaltungselektronik für Geräte im Homeoffice sowie eigene Ausfälle der Chiphersteller durch Katastrophen und neue Corona-Shutdowns in Asien.Die Continental-Aktie befinde sich seit Juni im Sinkflug. Die kurze Erholungsbewegung seit Mitte September sei auch schon wieder jäh gestoppt worden. Nun laufe das Papier erneut in Richtung des Septembertiefs bei rund 90 Euro zu. Rutsche das Papier darunter, würde ein weiteres negatives Signal genertiert. Anleger sollten den Stopp bei 87,10 Euro beachten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: