Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

142,90 EUR -0,45% (08.11.2018, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

142,50 EUR -2,40% (08.11.2018, 14:13)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (08.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.In keiner Branche habe es letztlich so viele Gewinnwarnungen wie bei den Autozulieferern gegeben. Continental habe die Prognosen sogar zweimal angepasst. Die Q3-Zahlen würden wenig Neues enthalten. Würden weitere Hiobsbotschaften ausbleiben, sollte das Wertpapier seine Gegenbewegung fortsetzen.Das Marktumfeld werde schwieriger. Seit knapp zehn Jahren habe man im abgelaufenen Quartal zum ersten Mal einen substanziellen Rückgang der weltweiten Fahrzeugproduktion gesehen. Continental erwarte, dass das Marktumfeld auch im verbleibenden Quartal dieses Jahres schwach bleiben werde.Mit der Vorlage der 9-Monatszahlen habe das Unternehmen jedoch die angepasste Ergebnis- und Cash-Flow-Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. "Trotz des deutlich eingetrübten Marktumfeldes konnten wir unsere zuletzt geänderten Ziele beibehalten", so Vorstand Elmar Degenhart. "China und Europa zusammen stehen mittlerweile für mehr als die Hälfte der globalen Fahrzeugproduktion. Angesichts der Marktschwäche in beiden Regionen ist unser leichtes Umsatzwachstum daher ein gutes Zeichen. Genauso unsere Auftragseingänge für Automobilelektronik: sie liegen mit knapp 30 Milliarden Euro nach neun Monaten fast auf dem sehr hohen Vorjahresniveau und untermauern unsere strategische Ausrichtung", so der Konzernchef weiter.Mit Blick auf die Automobilindustrie habe Degenhart die enormen technischen Herausforderungen unterstrichen: Digitalisierung, Automatisierung, Vernetzung und Elektrifizierung seien jeweils für sich selbst betrachtet die größten Umwälzungen, die die Industrie in ihrer über 100-jährigen Geschichte erlebt habe. Continental möchte den Anschluss nicht verpassen und das Geschäftsmodell auf die Zukunft ausrichten: weg von Verbrennungsmotoren, hin zur Elektromobilität und selbstfahrenden Autos.Die Strategie, bei der Aktie gestaffelt einen Fuß in die Tür zu stellen, habe sich bisher bezahlt gemacht.Bleiben weitere Hiobsbotschaften bei Continental - und in der Branche - aus, sollte die Aktie weiter Kurs auf die 160-Euro-Marke nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2018)