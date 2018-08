Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (03.08.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Das operative/bereinigte Q2-Zahlenwerk, das sich im Rahmen bzw. unter den Erwartungen bewegt habe, sei vor allem ergebnisseitig verhalten ausgefallen. Steuerbedingt habe das Nettoergebnis die Erwartungen übertroffen. Der Automotive-Bereich (organischer Umsatz y/y) habe die Branche (Produktion y/y) erneut deutlich outperformen können. Der Ausblick für 2018 sei erneut teilweise angepasst worden, wobei die beiden Kernkennzahlen Umsatz und bereinigte EBIT-Marge bestätigt worden seien (u.a. freier Cashflow gesenkt). Die bereinigte EBIT-Marge liege nach Q1-Q2 (10,0%) unter der Guidance (>10%). Jedoch sollten sich die angefallenen Neubewertungsbelastungen nicht wiederholen. Der angekündigte Konzernumbau (Teilbörsengang von Powertrain) sei nicht die vom Markt gewünschte umfassende Veränderung gewesen, was das Potenzial für eine Neubewertung stark begrenze.Unter Berücksichtigung der Gemengelage (wenig inspirierende Q2-Zahlen, Guidance-Volatilität, Margenrückstand, Handelskonflikte/Konjunkturunsicherheiten, nur "kleiner" Konzernumbau) und dem gegenwärtigen Bewertungsniveau (u.a. KGV 2019e: 11,4) lautet unser Rating für die Conti-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 233 Euro auf 210 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.08.2018)