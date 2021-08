Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (05.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 115 auf 110 Euro.Auch wenn der Hannoveraner Konzern deutlich in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt sei, würden die Werte doch klar hinter den Ergebnissen der Vor-Corona-Jahre zurückbleiben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während die Reifen-Sparte einmal mehr das Ergebnis "gerettet habe", sei der Bereich Automotive Technologies durch den Halbleiter-Mangel belastet gewesen. Die Situation könnte sich im zweiten Halbjahr noch einmal verschärfen. Mit der Abspaltung des Powertrain-Geschäfts fokussiere sich Continental stärker auf Zukunftsfelder der Automobilität, wenngleich das "alte" Reifen-Geschäft der Stabilitätsanker und Gewinnbringer des Konzerns bleibe. 2022 sollte eine Rückkehr des Automobilmarktes auf das Vorkrisenniveau möglich sein.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Continental-Aktie und reduziert das Kursziel von 115 auf 110 Euro. (Analyse vom 05.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Continental AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Continental-Aktie: