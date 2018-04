Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern´. (11.04.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Weiterer Kursanstieg möglich - ChartanalyseDie Aktie von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) markierte am 9. Januar 2018 das aktuelle Allzeithoch bei 257,40 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert nach unten gedreht und habe zu einer größeren Konsolidierung angesetzt. Am 5. März habe er im Tief bei 213,30 EUR notiert. Anschließend habe er sich rund einen Monat zwischen 213,30 und 224,80 EUR seitwärts bewegt und einen kleinen Boden ausgebildet. Gestern sei Continental aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen.Dieser Ausbruch dürfte in den nächsten Tagen Wirkung zeigen. Ein Anstieg in Richtung 234,25 und 240,55 EUR sei durchaus möglich. Im Idealfall würden kurzfristige Rücksetzer spätestens bei 224,80 EUR enden. Denn im Falle eines Tagesschlusskurses darunter müsste mit einem Rückfall in Richtung 213,30 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 11.04.2018)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:228,30 EUR +2,79% (10.04.2018, 17:35)