Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

197,50 EUR -2,57% (19.07.2018, 11:15)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

198,00 EUR -2,46% (19.07.2018, 11:30)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (19.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Das Unternehmen habe Details hinsichtlich des geplanten Konzernumbaus bekannt gegeben. Die Gruppe werde sich eine Holdingstruktur geben mit den drei Bereichen Automotive, Rubber und Powertrain (bisher: Teil von Automotive). Powertrain (Antriebssysteme) solle an die Börse gebracht werden (ab Mitte 2019), wobei Continental die Kontrolle mittel- und langfristig behalten wolle. Die beiden verbleibenden Divisionen von Automotive (Chassis & Safety, Interior) würden neu aufgestellt (Autonomous Driving Technologies, Vehicle Networking Technologies). Für diese strebe man ein deutliches Umsatzwachstum an (2023e: rund 30 (2017: rund 19) Mrd. Euro) an).Der Bereich Rubber (Reifen, ContiTech) bleibe in der heutigen Form erhalten, die Abgabe von Minderheitsanteilen z.B. per Börsengang sei jedoch eine Option. Das Powertrain, das zentrale Element der Umstrukturierung sei, stelle keine Überraschung dar. Das Management schaffe durch die Holdingstruktur, den angekündigten Börsengang von Powertrain sowie einen potenziellen Börsengang von Rubber mehr Transparenz und reduziere die Komplexität des Konzerns. Das sei aktuell eine der Forderungen von Investorenseite.Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage (u.a. Konjunkturunsicherheiten infolge sich verschärfender Handelskonflikte) und dem aktuellen Bewertungsniveau (u.a. KGV 2019e: 12,2) lautet das Votum für die Continental-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 238,00 auf 233,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 19.07.2018)Börsenplätze Continental-Aktie: