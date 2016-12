ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingbare Lösungen. Der Konzern erzielte 2015 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 39,2 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 215.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (21.12.2016/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie mit Trendumkehr? ChartanalyseEine mögliche mittelfristige Trendumkehr könnte sich unserer Ansicht nach bei der Aktie von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) ergeben haben, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Kurs habe zuletzt das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle von August bis November dieses Jahres überwunden. Gleichzeitig sei der 200-Tage-EMA überschritten worden. Sollten sich die Ausbrüche als nachhaltig erweisen, sähen die Analysten zunächst Kurspotenzial bis in den Bereich von 197 Euro. Hier befinde sich der Startpunkt (100%-Marke) des letzten Abwärtsimpulses, der wiederum einen Widerstand darstelle. Sollte auch dieser überwunden werden, könnte sich daraus weiteres Kurspotenzial ergeben, so die Analysten der DZ BANK. (Ausgabe vom 21.12.2016)Börsenplätze Continental-Aktie:185,151 EUR -0,16% (21.12.2016, 16:45)Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:185,081 EUR -0,14% (21.12.2016, 16:45)