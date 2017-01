Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2015 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 39,2 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 215.000 Mitarbeiter in 55 Ländern. (12.01.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Kursdelle nach Gewinnwarnung ausgemerzt - AktienanalyseRückrufe, Kartellstrafen, mehr Aufwand für Entwicklung, Erdbeben - 2016 war für den Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) kein einfaches Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das bereinigte EBIT sei deshalb nach den Anfang der Woche veröffentlichten Eckdaten um rund drei Prozent auf gut 4,3 Mrd. Euro gesunken. Die operative Rendite habe bei 10,7 Prozent gelegen (2015: 11,7 Prozent). Die Erlöse seien um drei Prozent auf 40,5 Mrd. Euro gestiegen. Damit habe der Konzern seine im Oktober gesenkten Jahresziele erreicht. Grund für das versöhnliche Jahresergebnis sei ein wie erwartet umsatz- und ergebnisstarkes Schlussquartal gewesen."Im Reifenbereich konnten wir eine Rekordzahl von 150 Mio. Reifen absetzen. Trotz anhaltend schwacher Nachfrage im Öl- und Minengeschäft konnte ContiTech das Jahr mit einer fast zweistelligen bereinigten EBIT Marge und damit deutlich über dem Vorjahreswert abschließen", so Konzernchef Elmar Degenhart.Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:189,35 EUR -2,60% (12.01.2017, 17:35)