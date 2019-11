Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 175,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 25.11.2019 180,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 21.11.2019 130,00 Neutral UBS David Lesne 19.11.2019 120,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 13.11.2019 130,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 13.11.2019 125,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 13.11.2019 115,00 Underweight Barclays Erwann Dagorne 12.11.2019 133,00 Hold Jefferies Sascha Gommel 12.11.2019 130,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 12.11.2019 120,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 12.11.2019 118,00 Neutral Goldman Sachs Gungun Verma 12.11.2019 135,00 Halten Nord LB Frank Schwope 12.11.2019 119,00 Underweight J.P. Morgan Jose Asumendi 12.11.2019

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 240.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (26.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 180,00 oder 115,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 11. November 2019 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. November zu entnehmen ist, habe der Konzern unterm Strich von Juli bis September einen Verlust von fast zwei Milliarden Euro verbucht. Dies habe zwar zum Großteil am Einmaleffekt verringerter Firmenwerte aus früheren Übernahmen sowie Kosten für ein gestartetes Umbauprogramm gelegen. Aber auch im laufenden Geschäft sei das bereinigte operative Ergebnis deutlich um ein Fünftel auf zuletzt noch knapp 615 Mio. Euro gesunken. Angesichts der schwierigen Lage der Autoindustrie habe Conti-Chef Elmar Degenhart von einer vergleichsweise soliden Entwicklung gesprochen - "trotz des weiterhin rückläufigen Marktumfeldes". Der Umsatz sei dank Wechselkurseffekten und Zukäufen leicht um 3% auf 11,1 Mrd. Euro gestiegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Bernstein Research, Max Warburton, in einer Branchenstudie vom 21.11.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "outperform"-Rating mit einem Kursziel von 180,00 Euro bestätigt. Warburton sehe erste Anzeichen, dass das Interesse der Verbraucher an Elektrofahrzeugen steige. Und auf eine deutlich höhere Akzeptanz seien die Pkw-Hersteller angesichts der europäischen Emissionsziele auch angewiesen, so der Analyst. Conti zähle zu den von ihm favorisierten Zulieferern.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Barclays. Analyst Erwann Dagorne hat den Titel in einer Analyse vom 12.12.2019 weiterhin mit dem Votum "underweight" bewertet und das Kursziel bei 115,00 Euro belassen. Der Autozulieferer habe keinen großartigen Quartalsbericht abgeliefert, so der Analyst. Die Ergebnisqualität auf bereinigter Basis sei aber ermutigend.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?