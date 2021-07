NYSE-Aktienkurs ConocoPhillips-Aktie:

Kurzprofil ConocoPhillips:



ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE Ticker-Symbol: COP) ist als Energieunternehmen in zahlreichen Aspekten des Erdöl- und Erdgasgeschäftes tätig. Dazu gehören sowohl die weltweite Erkundung, die Förderung, der Transport und die Vermarktung als auch die Energiegewinnung. Bekannt ist das Unternehmen unter anderem aufgrund seiner innovativen Herangehensweise an Unterwasser-, Ölsuch- und Förderungsaktionen und wurde als das sicherste Energieunternehmen der Welt ausgezeichnet. Bei der Förderung und Produktion setzt das Unternehmen primär auf rohes Erdöl und Erdgas. Die Tätigkeiten konzentrieren sich dabei unter anderem auf den Golf von Mexico, Kanada, Südamerika, Westafrika, Nordwesteuropa, Eurasien, Westafrika und Südostasien. (01.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ConocoPhillips-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE Ticker-Symbol: COP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Goldman Sachs empfehle die ConocoPhillips-Aktie und man sage, dass es so weiter gehen könne. Der Konzern werde mit etwa 85/88 Mrd. USD bewertet - dies vor dem Hintergrund eines für 2021 bei 40 Mrd. USD erwarteten Umsatzes. Profitabel sei man auch. Das KGV liege bei knapp 19. Die Dividendenrendite betrage 2,8%. Von der Dynamik her könnte man mutmaßen, dass wenn die ConocoPhillips-Aktie den horizontalen Widerstand knacken werde, werde sie dann weiter nach oben laufen können. Von daher gibt es bei der ConocoPhillips-Aktie einen durchaus interessanten Einstiegszeitpunkt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.07.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze ConocoPhillips-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ConocoPhillips-Aktie:52,20 EUR +1,64% (01.07.2021, 15:34)