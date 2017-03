In Europa hätten gestern die Aktien von Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) (-4%) unter Druck gestanden, nachdem der Nettogewinn in den Monaten Dezember bis Februar aufgrund höherer Kosten und Rabatte um 3,5% gesunken sei.



Noch schlimmer habe es die Papiere der Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF mit einem Minus von fast elf Prozent erwischt. In erster Linie hätten sich die Anleger von dem vom Unternehmen gegebenen Gewinnausblick, der 2017 mit EUR 130 bis 160 Mio. unter jenem von 2016 (EUR 164) liegen dürfte, enttäuscht gezeigt.



Im Fokus dürften heute u.a. die Stahltitel stehen, nachdem es vom US-Handelsministerium Dumpingvorwürfe gegen mehrere europäische Stahlunternehmen gebe. (31.03.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA konnten gestern die Aktien von ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE Ticker-Symbol: COP) um fast neun Prozent zulegen, nachdem der Ölkonzern am Vortag nachbörslich den Verkauf seines kanadischen Ölgeschäfts (vorwiegend Ölsand) an Cenovus um USD 13,3 Mrd. bekannt gegeben hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Einnahmen sollten zur Schuldentilgung sowie zur Verdoppelung des Aktienrückkaufprogramms genutzt werden. Die Ratingagentur Moody's habe als Reaktion den Ratingausblick von negativ auf positiv hochgestuft.