XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

74,90 EUR +0,27% (10.12.2020, 10:16)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE:



Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (10.12.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Widerstand bei 80 Euro erweist sich weiterhin als harte Nuss - AktienanalyseDas Jahr 2020 neigt sich allmählich dem Ende entgegen - das Management des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieters CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) hat daher schon mal einen kleinen Blick nach vorne geworfen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzern peile für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von einer Mrd. Euro an - also ein Plus von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dazu würden vor allem die beiden jüngsten Firmenzukäufe beitragen. Die Koblenzer hätten im Juli Teile von Cerner erworben, im November habe man eMDs gekauft. Organisch solle das Umsatzplus im kommenden Jahr bei mehr als fünf Prozent liegen.Kleines Manko: Das bereinigte EBITDA werde absolut betrachtet "lediglich" in der Größenordnung des Jahres 2020 erwartet. Die EBITDA-Rendite dürfte somit irgendwo zwischen 20 und 23 Prozent landen - und damit klar unter dem für 2020 erwarteten Wert von rund 25 Prozent. Grund für die voraussichtliche Margenreduzierung seien geplante zusätzliche Investitionen in neue Technologien und in Vertrieb, um die zahlreichen neuen Wachstumschancen, die sich durch die schnell voranschreitende Digitalisierung des Gesundheitssystems für die CGM ergäben, zu realisieren, habe es vom Unternehmen geheißen.Das höre sich eigentlich gar nicht mal schlecht an. Dennoch wolle es der Aktie derzeit einfach nicht gelingen, den Widerstand bei 80 Euro aus dem Weg zu räumen. Auch der jüngste Ausbruchsversuch Ende November/Anfang Dezember sei schnell wieder eingefangen worden. (Ausgabe 49/2020)Börsenplätze CompuGroup-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:75,00 EUR +0,40% (10.12.2020, 10:30)