Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (11.02.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Seitwärtsgeschiebe geht weiter - AktienanalyseDer auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) (CGM) blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wie das Unternehmen anhand vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe, sei der Umsatz 2020 um zwölf Prozent auf gut 837 Mio. Euro geklettert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe um acht Prozent auf knapp 215 Mio. Euro zugelegt. Unter dem Strich habe ein Gewinnanstieg von knapp elf Prozent auf 73 Mio. Euro gestanden. "Das Erreichen der Guidance und das mit Abstand stärkste Jahr in der Geschichte der CGM bekräftigen unseren Kurs. Sie unterstreichen die große Resilienz des Unternehmens in einem außer-gewöhnlichen Jahr", so DEO Michael Rauch.Die Börse habe dennoch enttäuscht reagiert. Seit Anfang Februar sei es um mehr als sechs Prozent abwärts gegangen. Beim Umsatz sei mehr erwartet worden. Zudem habe die CGM ihre Anleger daran "erinnert", dass die Erlöse 2021 zwar um rund 20 Prozent auf 1,00 bis 1,04 Mrd. Euro steigen dürften, das EBITDA wegen zusätzlicher Investitionen in neue Technologien und in Vertrieb aber nur etwa das Vorjahresniveau erreichen werde. Der Ausbruch aus dem seit mehreren Monaten laufenden Seitwärtstrend zwischen rund 73 und 85 Euro sei damit erneut vertagt worden. (Ausgabe 5/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link