Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

75,45 EUR +1,48% (07.08.2020, 15:40)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE0005437305



WKN CompuGroup-Aktie:

543730



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (07.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter komme weiter gut durch die Corona-Krise. Zwar sei der Umsatz im zweiten Quartal wie erwartet etwas zurückgegangen. Das habe jedoch v.a. an der Sonderkonjunktur für das Koblenzer Unternehmen im Vorjahr gelegen. CompuGroup traue sich im laufenden Jahr nun mehr zu. Mit Corona hätten die angehobenen Prognosen nichts zu tun, habe es geheißen. Vor allem die Übernahme von Geschäftsteilen des US-Rivalen Cerner in Deutschland und Spanien sei der Grund.Die Digitalisierung im Gesundheitswesen stecke noch in den Kinderschuhen. CompuGroup gehöre zu den führenden europäischen Playern in diesem Sektor und sollte langfristig von dieser digitalen Transformation profitieren. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 37 für 2021 sei der Wert aber kein Schnäppchen mehr. Investierte Anleger sollten trotzdem an Bord bleiben und den Stopp bei 60 Euro im Auge behalten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze CompuGroup-Aktie:XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:75,25 EUR +1,01% (07.08.2020, 15:33)