Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,221 EUR +5,18% (18.03.2019, 13:21)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,206 EUR +4,96% (18.03.2019, 13:37)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,88 USD -0,34% (15.03.2019, 21:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank und Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Vorstände von Deutscher Bank und Commerzbank wollten über eine mögliche Fusion ihrer Institute beraten - nun auch offiziell und natürlich "ergebnisoffen". Dennoch sorge die Entscheidung für reichlich Zündstoff.Eines der stichhaltigsten Argumente der Befürworter einer Fusion sei gleichzeitig ein Schreckgespenst für die Gegner: Um das erhoffte Sparpotenzial zu realisieren, müssten Zehntausende Arbeitsplätze abgebaut werden. Ver,di-Chef Frank Bsirske habe die Pläne daher erneut scharf kritisiert. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) solle jedoch nach Informationen von Bloomberg bereits signalisiert haben, den Abbau tausender Stellen nicht blockieren zu wollen.In einem anderen Punkt seien die beiden Großbanken aber auf sich alleine gestellt, sollte es mit der Fusion konkret werden: nämlich bei der Finanzierung. Denn auch wenn Scholz und sein Staatssekretär, der ehemalige Goldman-Sachs-Banker Jörg Kukies, seit Längerem an dem Deal basteln würden - zahlen sollten dafür möglichst andere. Der Bund, der mit rund 15% der größte Einzelaktionär der Commerzbank sei, wolle im Falle einer Kapitalerhöhung nicht mitziehen, meldet das "Handelsblatt". Frisches Kapital für den Zusammenschluss könnte laut dem Bericht dagegen aus Katar kommen. Eine weitere Option, die seit dem Wochenende die Runde mache, wäre der Verkauf weiterer Anteile an der Deutsche-Bank-Tochter DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS).Vieles rund um eine mögliche Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank sei noch ungewiss - Erfolgsaussichten und künftiges Wachstumspotenzial eingeschlossen. Sicher sei dagegen nur, dass es teuer werde. Neben Rückstellungen für den zu erwartenden Stellenabbau gelte es auch die dann nötige Neubewertung stiller Lasten in den Bilanzen zu stemmen - und da habe sich in Jahren der Flaute einiges angesammelt. Kaum vorstellbar, dass die Aktionäre dabei ungeschoren bleiben würden."Der Aktionär" bleibe bei dem Vorhaben insgesamt skeptisch. Der Trading-Wette auf ein Comeback der Commerzbank liefere die neu angefachten Fusionsfantasie zu Wochenbeginn aber dennoch kräftigen Rückenwind. Wer der Empfehlung gefolgt sei, lasse die Gewinne laufen. Auch die Papiere von Deutscher Bank und DWS würden am Montagvormittag deutlich zulegen, diese stünden derzeit aber nur auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,66 EUR +7,18% (18.03.2019, 13:23)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,659 EUR +7,45% (18.03.2019, 13:38)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001WKN Commerzbank-Aktie:CBK100Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:CBKTicker-Symbol Commerzbank-Aktie:CBK