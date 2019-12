Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (18.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im Zuge der Restrukturierung wolle die Commerzbank bis Ende 2020 die Mehrheitsbeteiligung an der polnischen Tochter mBank verkaufen. Interessenten müssten sich laut einem Pressebericht aber womöglich bereits in den kommenden Wochen festlegen.Potenzielle Käufer müssten ihre ersten Gebote für die mBank-Beteiligung der Commerzbank bis Mitte Januar abgeben, melde die Nachrichtenagentur "Reuters" unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die Commerzbank habe diesen Termin nicht offiziell bestätigen wollen, Vorstandschef Martin Zielke habe aber Anfang Dezember einen Verkauf bis Ende 2020 in Aussicht gestellt.Die Liste an Interessenten für die mBank sei dem Vernehmen nach lang. Neben der polnischen Bank PKO BP und einem Konsortium um den Versicherer und der Bank Pekao würden auch die österreichische Erste Group und die französische Credit Agricole als möglicher Käufer gehandelt. Die polnischen Töchter von ING und Santander hätten demnach ebenfalls ein Auge auf das Institut geworfen.Laut Brancheninsidern könnten sich speziell die ausländischen Interessenten jedoch von einigen Aussagen polnischer Politiker abschrecken lassen. Sie würden eine Übernahme durch ein anderes Unternehmen aus Polen bevorzugen, melde das "Handelsblatt".Die Commerzbank drücke beim Konzernumbau aufs Gas, doch der Weg dürfte auf mittlere Sicht steinig bleiben. Zudem seien die Zukunftsaussichten selbst im Falle einer erfolgreichen Umsetzung mager.Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät daher weiterhin vom Kauf der Commerzbank-Aktie ab. (Analyse vom 18.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: