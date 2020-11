Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (30.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank komme nicht zur Ruhe, zumindest was das Personal angehe. Dabei habe der Konzernumbau noch gar nicht richtig angefangen. Firmenkundenchef Roland Boekhout verlasse - wie zuletzt durchgesickert - nach nur elf Monaten die Commerzbank. Damit habe sich der neue starke Mann des Konzerns durchgesetzt.Am Ende habe es wohl hauptsächlich an unterschiedlichen Auffassungen zur Umstrukturierung des Firmenkundengeschäfts gelegen. Das erkläre das Geldhaus selbst in einer Pressemitteilung vom Freitag. "Roland Boekhout hat sich aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die künftige strategische Ausrichtung des Firmenkundengeschäfts entschieden, die Commerzbank zu verlassen", so Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter. Mit Vetter selbst solle es Meinungsverschiedenheiten zur internationalen Ausrichtung der Sparte gegeben haben.Seit Ende letzter Woche pendle der MDAX-Titel in der Range von 5,35 und 5,65 Euro. Neue Dynamik ergebe sich erst, wenn der Kurs über die obere Begrenzungslinie bei 5,65 Euro ausbreche. Dann sei charttechnisch auch der Weg frei für die Marke von sechs Euro.Engagierte Anleger sollten dabei bleiben und den angepassten Stoppkurs von 4,00 Euro beachten. Wer noch nicht investiert ist, kann eine erste Position bei der Commerzbank-Aktie aufbauen, das Kursziel liegt bei 7,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,31 EUR -1,52% (30.11.2020, 09:48)