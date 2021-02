Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,468 EUR +0,70% (11.02.2021, 08:15)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,432 EUR -0,62% (10.02.2021, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (11.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe seine Zahlen zum abgelaufenen Jahr veröffentlicht. Da vorab schon einiges bekannt gewesen sei, gebe es keine großen Überraschungen. Die Commerzbank habe jedoch die Details zur neuen Strategie in einer Pressemitteilung aufgelistet. Bei Kapitalmarkttag am Nachmittag werde sich der Vorstand den Fragen der Investoren stellen. Auch für Aktionäre sei einiges geplant.Bereits vermeldet habe die Commerzbank, dass 2020 unter dem Strich ein Verlust von rund 2,9 Mrd. Euro angefallen sei. Treiber dafür gewesen seien v.a. Abschreibungen auf den Goodwill und andere immaterielle Vermögenswerte i.H.v. 1,6 Mrd. Euro und eine höhere Risikovorsorge. Diese sollte laut Vorstand ursprünglich bis zu 1,5 Mrd. Euro betragen, sei dann aber auf 1,75 Mrd. Euro aufgestockt worden, um den verlängerten Lockdown in Deutschland abzubilden.Die Erträge habe die Commerzbank bei 8,45 Mrd. Euro halten können, da das Provisionsergebnis um 8,6% zugelegt und den Rückgang des Zinsergebnisses um 2,8% kompensiert habe. Im Vorjahr hätten die Erträge bei 8,62 Mrd. Euro gelegen. Der Anteil der ausfallgefährdeten Kredite sei nur leicht auf 1% gestiegen, was einen guten Wert im Peer-Group-Vergleich darstelle. Die harte Kernkapitalquote habe Ende 2020 indes 13,3% erreicht und liege damit rund 370 Basispunkte über der Mindestanforderung.Die neue Strategie wolle darauf aufbauen. Im laufenden Jahr sollten weitere 190 Filialen geschlossen werden. Zudem strebe der Vorstand ein positives operatives Ergebnis an, das 2024 bei 2,7 Mrd. Euro liegen solle. Für 2020 seien vor Risikovorsorge 1,52 Mrd. Euro erzielt worden. Bei Restrukturierungskosten von geschätzten 1,8 Mrd. Euro habe die Commerzbank bereits in den letzten zwei Jahren 814 Mio. Euro gebucht.Damit die Aktionäre endlich auch wieder am Unternehmenserfolg beteiligt würden, sei 2023 die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen geplant. In der Pressemitteilung heiße es: "In den Jahren 2023 und 2024 besteht bei erfolgreicher Umsetzung des Restrukturierungsprogramms und entsprechender Genehmigung der Europäischen Zentralbank das Potenzial, im Wege von Dividenden oder Aktienrückkäufen insgesamt bis zu 3 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückzugeben."Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link