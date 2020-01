Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,193 EUR +0,60% (21.01.2020, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,202 EUR +0,29% (21.01.2020, 12:54)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (21.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.So fulminant der Start der Aktie im neuen Jahr gewesen sei, mittlerweile seien bei der Commerzbank wieder die Bären am Ruder. Seit Jahreswechsel betrage die Performance minus sieben Prozent. Die Zahlen zum vierten Quartal und zum letzten Jahr kämen erst am 13. Februar. Die allgemeine Einschätzung sei im Vorfeld allerdings eher skeptisch.So habe die US-Bank J.P. Morgan ihre Einstufung für Commerzbank auf "neutral" mit einem Kursziel von 6,00 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein schreibe in einer Studie, er habe sein Modell unter anderem an Restrukturierungskosten und gesunkene Gewinnerwartungen angepasst. Mittelfristig würden die Erträge der Bank aus Sicht des Experten nicht über den Eigenkapitalkosten liegen.Bei Morgan Stanley bleibe die Commerzbank weiter auf "underweight" mit einem Kursziel von 4,80 Euro angesichts geänderter Chance-Risiko-Bewertungen. Analystin Magdalena Stoklosa sehe in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Profitabilität der Bank vor Herausforderungen. Zudem summiere sich ein Drittel der vergebenen Kredite im Segment des schwachen Verarbeitenden Sektors in Deutschland.Charttechnisch habe die Aktie zuletzt einiges an Federn lassen müssen. Entscheidend werde sein, ob der langfristige Abwärtstrend bei 5,05 Euro als Haltelinie dienen könne oder der Kurs noch darunter abstürze."Der Aktionär" rät von einem Investment ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 21.01.2020)Mit Material von dpa-AFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: