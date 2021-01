Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,864 EUR +0,76% (21.01.2021, 09:50)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,844 EUR +0,03% (21.01.2021, 09:36)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (21.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe die Zeichen der Zeit anscheinend endlich erkannt. Zwar habe das Finanzinstitut bereits seit 2016 mit unternehmensinternen Clouds experimentiert, aber der große Wurf sei das bisher nicht gewesen. Gestern habe die Bank nun bekannt gegeben, dass man die Zusammenarbeit mit Microsoft in der Datenwolke ausbauen wolle.Seit drei Jahren setze die Commerzbank auf Public Clouds von Google und Microsoft. Bereichsvorstand Dominik Schmidt-Kiefer habe kürzlich in einem Interview gesagt, dass man dauerhaft an dieser "Multi-Cloud-Strategie" festhalten wolle. Je nach Projekt falle die Wahl dann auf einen der beiden Anbieter. Nun wolle die Commerzbank in den kommenden fünf Jahren "einen signifikanten Teil" ihrer Anwendungen in die Azure-Cloud von Microsoft auslagern. Das habe die Bank gestern per Pressemitteilung mitgeteilt.Die strategische Partnerschaft, die man seit 2018 zu dem Tech-Konzern unterhalte, solle damit vertieft werden. Das Institut wolle schneller erkennen, wenn sich die Bedürfnisse von Kunden ändern würden, und dann zügig mit Angeboten reagieren, so IT-Vorstand Jörg Hessenmüller. "Dafür bauen wir das technologische Fundament der Bank um und setzen dazu unter anderem auf starke Partner für die Cloud-Technologie."Rund ein Drittel aller dezentralen Anwendungen seien bei der Commerzbank aktuell in der Cloud. Im Vergleich zu Wettbewerbern sei das zu wenig. 2023 wolle das Finanzinstitut auf 80 Prozent kommen. Dadurch könnten Kostenvorteile und höhere Sicherheitsstandards erzielt werden, ohne dass die Bank selbst Ressourcen aufbaue. Letztlich gehe es um einen höheren Automatisierungsgrad, der in der Finanzbranche in den kommenden Jahren erzielt werden müsse. Die Commerzbank habe im dritten Quartal 2020 eine Kosten-Ertrags-Quote von 81 Prozent und damit ein Kostenproblem gehabt.Die Commerzbank-Aktie könnte noch vor den Zahlen am 4. Februar die Marke von 6,00 Euro nehmen. Wie es danach weitegehe, hänge vom Zahlenwerk ab. Zumindest tue sich endlich etwas bei dem Finanzkonzern, seit Manfred Knof Anfang des Jahres das Ruder übernommen habe. Bisher drehe er an den richtigen Stellschrauben. Die Digitalisierung sei dabei der Dreh- und Angelpunkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.