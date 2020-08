Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (24.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nachdem vor Wochen sowohl der Aufsichtsratschef, als auch der CEO der Commerzbank zurückgetreten seien, sei das Führungsvakuum immer noch nicht geschlossen. Zwar habe die Bank mittlerweile einen Vorsitzenden des Kontrollgremius, aber Hans-Jörg Vetter bleibe wenig Zeit einen neuen Vorstandsvorsitzenden zu finden. Die Gewerkschaft Verdi erhoffe sich bald mehr Klarheit, wie es an der Spitze weitergehe.Bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 2. September könnte Vetter einen Zeitplan vorstellen. Damit rechne zumindest Verdi. "Es muss noch in diesem Jahr ein neuer CEO gefunden werden - je zügiger, desto besser", habe Aufsichtsratsmitglied Stefan Wittmann am Freitag betont. "Aber Sorgfalt geht vor Schnelligkeit", habe der Verdi-Vertreter gesagt.Es gelte als eher unwahrscheinlich, dass dann schon eine Personalentscheidung falle, zumal der Großaktionär Cerberus auf weitere Veränderungen im Aufsichtsrat dränge. Als aussichtsreiche interne Kandidaten für den Vorstandsvorsitz würden Finanzvorständin Bettina Orlopp sowie Firmenkundenvorstand Roland Boekhout, ehemals Chef der Direktbank ING Diba, gelten.Wittmann habe gemahnt, der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Zielke müsse "eine gewisse Karenzzeit" bekommen, ehe eine neue Strategie präsentiert werde. Der Verdi-Vertreter gehe davon aus, dass die Beratungen mit den Arbeitnehmervertretern über den künftigen Kurs der Bank und die sich daraus ergebenden Einschnitte beim Personal frühestens Anfang 2021 beginnen würden.Anleger sollten genau drauf achten, ob die 200-Tage-Linie verteidigt werde. Prallt die Commerzbank-Aktie ab, kann das zum Einstieg oder Nachkaufen genutzt werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp verbleibe bei 4,00 Euro. (Analyse vom 24.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: