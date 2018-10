ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (22.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Wenn man auf den Chart der Commerzbank blicke, so zeige sich eine solide Bodenbildung: Kurzfristig wurde ein Doppelboden ausgebildet, der durch den kürzlichen Anstieg über die Nackenlinie bei 9,20 Euro auch bestätigt worden sei. Hierbei sei übrigens nicht wichtig, ob diese Nackenlinie danach noch einmal unterschritten werde. Auch das Trendbarometer des Anlegermagazins TSI sei für die Commerzbank-Aktie seit Anfang September bereits sprunghaft von 9 auf 52 angesprungen. Die Gemengelage aus wenig Reaktion auf den negativen Newsflow in Kombination mit den genannten technischen Signalen eröffne hier eine interessante Einstiegsgelegenheit.Der Einstieg könne dabei zu aktuellen Marktkursen erfolgen. Als Sicherheitsnetz diene der Doppelboden: Hierunter sollte der Kurs nicht mehr fallen. Das heiße, ein Stoploss könne bei 7,80 Euro gesetzt werden. Das seien verschmerzbare 10% unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Gelinge dagegen der angedeutete Startschuss nach oben, biete es sich wirklich an, das Papier unabhängig von der Nachrichtenlage laufen zu lassen - im Optimalfall mittelfristig bis zum alten Januar-Hoch bei 13,70 Euro, so Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,521 EUR -1,61% (22.10.2018, 16:01)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,565 EUR -1,44% (22.10.2018, 16:12)