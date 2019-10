XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (09.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe im September ein tiefgreifendes Umbauprogramm bekannt gegeben. Unter dem Strich sollten bis zum Jahr 2023 knapp 2.300 Jobs wegfallen und die polnische mBank verkauft werden. Zudem wolle man die übrigen Anteile an der comdirect erwerben und sie in die Mutter integrieren. Nun gebe es erste Details.Aus internen Dokumenten gehe laut "Handelsblatt" hervor, dass die Commerzbank rund 250 Zweigstellen dichtmachen und zugleich 50 Filialen "an interessanten Lokationen neu eröffnen" wolle. Der Betriebsrat wettere gegen die Pläne. Finanzkreisen zufolge sollten auch mehrere Hundert Stellen bei der Onlinetochter comdirect wegfallen.Die Commerzbank-Aktie sollte von Anlegern weiter gemieden werden. Denn ob der Konzernumbau gelinge, sei unsicher. Und das, obwohl die Ziele nicht sonderlich ambitioniert seien. Die Eigenkapitalrendite solle bei mindestens 4% liegen. Zuletzt habe man nicht einmal diesen niedrigen Wert geschafft. Im Durchschnitt würden Banken erst ab einer Rendite von 5 bis 7% profitabel arbeiten.Deutschland befinde sich mittlerweile wahrscheinlich auf dem Weg in eine Rezession. Aufgrund des hohen Bestandes an Firmenkrediten würde das die Commerzbank besonders schwer treffen. Denn die Anzahl der Ausfälle und fauler Kredite sollte zunehmen. Das Niedrigzinsumfeld scheine zudem auf Jahre zementiert. Daran ändere auch die jüngste Einführung des Staffelzinses für Bankeinlagen bei der EZB nichts, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,8125 EUR +0,02% (09.10.2019, 12:11)