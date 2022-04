Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.

Die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank würden an der Börse heute zu den größten Verlierern gehören. "Der Aktionär" habe bereits gestern berichtet, dass ein unbekannter Investor ein größeres Paket zum Verkauf stelle. Der Hintergrund sei noch unklar, doch was bedeute das für die jeweiligen Papiere?

Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank seien im gestrigen nachbörslichen Handel stark unter Druck gekommen, nachdem ein Großinvestor seine Beteiligung an den beiden größten börsennotierten Banken in Deutschland verkauft habe. Ein nicht identifizierter Investor habe durch den Verkauf von 116 Millionen Aktien der Deutschen Bank 1,38 Milliarden Euro beschaffen wollen. Commerzbank-Aktien seien zudem im Wert von 508 Millionen Euro ebenfalls zum Verkauf angeboten worden. Das habe zuerst die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Die Aktien der Deutschen Bank seien um 8,3 Prozent gefallen und die der Commerzbank um 7,9 Prozent, als die Märkte am Dienstag wieder geöffnet hätten. Derzeit gebe es nur zwei Investoren, die genügend Aktien für einen solch großen Verkauf besitzen würden. Es handele sich um die amerikanischen Vermögensverwalter BlackRock sowie Capital Group. BlackRock sei größtenteils ein passiver Investor und der überwiegende Teil seiner Anteile liege in Indices und ETFs und könne daher nicht einzeln veräußert werden.

Bereits vor drei Monaten habe das Private-Equity-Unternehmen Cerberus begonnen, seine Beteiligungen an den beiden deutschen Banken abzubauen und damit Investitionen, die sich als Verlustgeschäft erwiesen hätten, zu reduzieren. Die US-Investmentfirma Capital Group habe sich hingegen kürzlich bei der britischen Barclays zurückgezogen.

Die ungenannten Investoren böten die Aktie der Deutschen Bank in einer Preisspanne von 10,98 Euro bis zum Marktpreis beziehungsweise dem Schlusskurs der Aktie vom Montagschluss von 11,94 Euro an. Die Commerzbank-Aktie werde zu einem Preis von 6,52 Euro bis 7,012 Euro angeboten. Morgan Stanley habe die Aktienverkäufe arrangiert.

In den letzten Tagen sei der Markt mit großen Anteilsverkäufen überschwemmt worden, unter anderem von der Energiegesellschaft E.ON dem Flugzeughersteller Airbus und der London Stock Exchange Group und dem Bergbaugiganten Glencore.

Welchen Hintergrund die Verkäufe bei den Großbanken hätten, sei nicht bekannt. Es müsse nicht unbedingt etwas mit den Banken und ihrer Strategie zu tun haben. Möglich sei auch, dass ein Investor kurzfristig Kapital benötige. Beide Aktien seien jeweils unter die 200-Tage-Linie gefallen.

Anleger warten ab und lassen sich nicht verunsichern, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Bei der Commerzbank betrage der Stoppkurs 5,10 Euro, bei der Deutschen Bank 8,10 Euro. Investierte sollten dabeibleiben, Mutige könnten vor der EZB-Sitzung am Donnerstag eine erste Position aufbauen.