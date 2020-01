Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (03.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank sei (fast) am Ziel - zumindest was die angestrebte Komplettübernahme der Online-Tochter Comdirect betreffe. Am Freitag melde das Institut den Anstieg der Beteiligung auf über 90 Prozent. Zu welchem Preis bleibe allerdings ein Geheimnis.Die Commerzbank werde über eine Tochtergesellschaft ein Aktienpaket an der Comdirect vom institutionellen Investor Petrus Advisers erwerben, habe die Großbank am Freitagvormittag mitgeteilt. Bereits kurz vor dem Jahreswechsel habe "Bloomberg" unter Berufung auf Insider über einen nahenden Deal zwischen den beiden größten Comdirect-Eignern berichtet.Nach dem Abschluss der Transaktion halte die Commerzbank mehr als 90 Prozent der Comdirect-Aktien - und habe damit die erforderliche Beteiligungsschwelle für einen verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out erreicht. Im Zuge dessen sollten die verbliebenen Minderheitsaktionäre eine Barabfindung für ihre Aktien erhalten.Anschließend stelle Commerzbank-Chef Martin Zielke eine "zügige Verschmelzung der Comdirect auf die Commerzbank" in Aussicht. "Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Integration unserer erfolgreichen Direktbank-Tochter schnell und effizient umzusetzen und erhebliche Synergien zu erzielen - ein zentraler Baustein unserer Strategie Commerzbank 5.0‘", so der CoBa-Chef weiter.Mit einem öffentlichen Übernahmeangebot für die übrigen Comdirect-Anteile sei die Commerzbank im Dezember gescheitert. Die große Mehrheit der Anleger habe die Offerte von 11,44 Euro pro Aktie als zu niedrig erachtet - darunter auch Petrus Advisers. Der britische Investor habe seinen Anteil in den letzten Monaten kurzerhand selbst auf 7,5 Prozent aufgestockt - und lasse sich diesen nun von der Commerzbank vergolden.Immerhin: Mit dem Sprung über die 90-Prozent-Hürde sei die Commerzbank mit ihren Übernahmeplänen nun so gut wie am Ziel und der angestrebte Squeeze-out sei nur noch eine Formalie.Die Commerzbank-Aktie reagiere am Freitag verhalten auf die Meldung. Im durchwachsenen Gesamtmarkt verliere sie rund eineinhalb Prozent und müsse somit einen Teil der Gewinne vom starken Jahresauftakt abgeben. Die Aktie befindet sich aktuell nur auf der Beobachtungliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 03.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link