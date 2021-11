Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.(01.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach tiefroten Zahlen im zweiten Quartal dürfte die Commerzbank in den vergangenen Monaten wieder Boden gutgemacht haben. Analysten würden für den Zeitraum Juli bis einschließlich September unter dem Strich mit etwa 250 Mio. Euro Gewinn rechnen. Für das Gesamtjahr 2021 würden die Experten nach wie vor rote Zahlen erwarten.Im zweiten Quartal hätten Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen die Commerzbank tief in die roten Zahlen gerissen. Hinzu sei eine Abschreibung i.H.v. 200 Mio. Euro für die abgeblasene Auslagerung der Wertpapierabwicklung gekommen. Zudem hätten Rückstellungen wegen des Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH) zum Thema Bankgebühren aus dem April das Ergebnis geschmälert.Auf die Frage, ob der für das Gesamtjahr angepeilte Überschuss noch erreichbar sei, habe Finanzvorständin Bettina Orlopp Anfang August geantwortet: "Das schwabbelt ziemlich um die Nulllinie herum, das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein."Das Frankfurter Geldhaus, das lange an seinem relativ engmaschigen Filialnetz festgehalten habe, steuere unter dem seit diesem Januar amtierenden Konzernchef Manfred Knof radikal um. Bis Ende 2024 solle konzernweit die Zahl der Vollzeitstellen von etwa 39.500 auf 32.000 gedrückt werden. Das Filialnetz in Deutschland werde von 790 auf 450 Standorte fast halbiert. 240 Zweigstellen wolle die Commerzbank noch in diesem Jahr dichtmachen, 2022 solle der Filialabbau im Inland abgeschlossen werden.Der Konzernumbau koste die Bank nach jüngsten Angaben 2,06 Mrd. Euro. Der Großteil der Kosten sei bereits in der Bilanz verarbeitet. Die Commerzbank habe angekündigt, die verbleibenden rund 170 Mio. Euro Umbaukosten überwiegend im zweiten Halbjahr 2021 zu buchen.Einen langen Atem brauche auch der deutsche Staat, der seit der Rettung der Commerzbank mit Steuermilliarden in der Finanzkrise 2008/2009 größter Anteilseigner des Instituts sei. Im September habe ein "Handelsblatt"-Bericht für Aufsehen gesorgt, wonach der Finanzinvestor Cerberus sich vorstellen könne, die 15,6% des Bundes an der Commerzbank zu übernehmen. Gekostet habe das Aktienpaket einst 5,1 Mrd. Euro, nach früheren Angaben der Bundesregierung müsste der Bund je Aktie etwa 26 Euro erzielen, um das Commerzbank-Engagement ohne Verlust zu beenden. Davon sei der Aktienkurs weit entfernt: Am Montag notiere das Papier mit einem leichten Plus bei 6,43 Euro."Der Aktionär" sei nach wie vor optimistisch für die Commerzbank-Aktie. Investierte Anleger sollten vor den Zahlen in jeden Fall dabeibleiben. Der nächste Widerstand sei das Verlaufshoch bei 6,43 Euro. Das Kursziel laute 8,50 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: