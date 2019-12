Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (16.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Schlechte Aussichten für 2020: Nachdem die Commerzbank-Aktie rund zehn Prozent seit Jahresbeginn verloren habe, sich das Niedrigzinsumfeld vorerst nicht ändern werde und die veraltete Geschäftsstrategie mit viel Geld erneuert werden müsse, bleibe der perfekte Jahresstart wohl ein Traum.Entscheidend werde sein, ob mit dem Stellenabbau und dem geplanten Verkauf der Tochter mBank die Restrukturierung finanziert werden könne. Jedoch lauere hier ein neues Problem - das der Schweizer Franken.Polnische Banken hätten aufgrund der niedrigen Zinsen in der Schweiz zahlreiche Kredite in Franken vergeben. Durch die Abwertung der Schweizer Währung und dem Regierungsvorhaben die Darlehen nun in Zloty-Hypotheken umzuwandeln, könnten Milliarden verloren gehen. Es drohe eine Klagewelle ausgelöst durch ein neues EuGh-Urteil.Sollte ein Präzedenzfall geschaffen werden, seien Zahlungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, laut "WirtschaftsWoche", für die Commerzbank möglich. Dies würde den Verkaufspreis und damit die Einnahmen erheblich schmälern - eine Gefahr für den Sanierungsplan der Commerzbank.Mit einer kurzfristigen Lösung sei angesichts des laufenden Umbaus sowieso nicht zu rechnen. Das bedrücke auch die Anleger - die Aktie sei im August auf ein Rekordtief gefallen. Jedoch sei am Donnerstag die 100-Tage-Linie erfolgreich nach oben durchbrochen worden, wodurch ein technisches Kaufsignal entstanden sei."Der Aktionär" rät aber weiterhin zur Vorsicht: die Unsicherheiten über den Erfolg der Restrukturierungsmaßnahmen sind groß. Erste Hinweisen sollten die neuen Quartalzahlen bringen. Bis dato warten Anleger besser an der Seitenlinie, so Alicia Höfler. (Analyse vom 16.12.2019)