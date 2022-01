XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,624 EUR +0,33% (07.01.2022, 09:05)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (07.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Es sei gefühlt eine Ewigkeit her, seit die Analysten zuletzt die Commerzbank-Aktie charttechnisch unter die Lupe genommen hätten. Allein diese Feststellung beinhalte bereits eine gewisse Botschaft. Nach der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 6,23 EUR) sorge der fulminante Jahresstart des Banktitels zusätzlich für den Sprung über die horizontalen Hürden bei rund 6,80 EUR. Dank dieser Weichenstellung könne die Kursentwicklung seit 2019 als inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden. Rein rechnerisch lasse sich das Anschlusspotenzial aus der unteren Umkehr auf rund 4 EUR taxieren, sodass langfristig sogar wieder zweistellige Kursnotierungen möglich erscheinen würden. Auf dem Weg dorthin würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 8 EUR eine wichtige Durchgangsstation markieren. Der beschriebene Gezeitenwandel werde durch die letzten drei Jahreskerzen zusätzlich untermauert.Apropos Stimmungswechsel: Bei den Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen dürfte es zeitnah zu einem positiven Schnittmuster kommen. Um die gute Ausgangslage nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es zukünftig die Nackenlinie der oben genannten S-K-S-Formation nicht mehr zu verletzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 07.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,693 EUR +0,96% (07.01.2022, 09:19)