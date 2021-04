Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,94 EUR -0,70% (14.04.2021, 09:23)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,931 EUR -0,60% (14.04.2021, 09:08)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (14.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Aktionäre der Commerzbank würden bekanntlich starke Nerven brauchen. Langfristig hätten sie mit dem Wert nur Geld verloren. Auf Sicht von zehn Jahren summiere sich ein Minus von 84% auf. Mit dem Banktitel sei nur in zyklischen Phasen wie seit der Erholung im vergangenen Jahr Geld zu verdienen. Nun habe sich das Chartbild aber merklich eingetrübt und es drohe der Bruch einer wichtigen Unterstützung.Anfang des Jahres sei die Commerzbank erst mit ihrem Umbau gestartet, der Jahre zu spät komme. Doch 2020 sei ein Plan entworfen worden, den CEO Manfred Knof nun umsetzen müsse. Der Rücktritt des Aufsichtsratschef und mehrerer Mitglieder des Kontrollgremiums sei dabei zwar ärgerlich und habe für Chaos gesorgt, aber Knofs Arbeit dürfte das nicht weiter beeinträchtigen. Bis zur Hauptversammlung am 18. Mai könnten weitere Meilensteine beim Umbau angepackt werden.Die Commerzbank-Aktie sei gestern unter die psychologisch wichtige 5-Euro-Marke gerutscht und stehe nun vor einer Richtungsentscheidung. Denn bei 4,97 Euro verlaufe die 200-Tage-Linie. Teste die Commerzbank-Aktie die Durchschnittslinie und drehe wieder nach oben über 5 Euro, wäre das ein Zeichen der Stärke. Wer noch nicht investiert sei und die Konjunkturerholung in Deutschland spielen wolle, könnte dann zugreifen. Rausche die Commerzbank-Aktie aber unter die Marke von 4,97 Euro, wäre das ein Verkaufssignal und Anleger sollten von einem Neueinstieg absehen. Wer investiert sei, bleibe dabei und setze den Stopp bei 4 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄRBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: