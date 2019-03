ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (18.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und senkt das Kursziel von 6,50 auf 6,35 Euro.Er halte eine rein kostengetriebene Fusion für nicht zielführend, da der ohnehin notwendige Wandel zu einer "digitalen" Bank ein vergleichbares Effizienzpotenzial biete und nicht sofort den Fortbestand von 25.000 bis 50.000 Arbeitsplätzen in Frage stelle, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ein einfaches Zusammenlegen der Geschäftssegmente inklusive Personalabbau löse keines der aktuellen Probleme beider Banken und stelle kein neues erfolgreicheres Geschäftsmodell dar. Nur eine Fusion zur Schaffung einer gemeinsamen digitalen Bankenplattform, auf die in den kommenden Jahren das jeweilige Altgeschäft überführt werden könnte, erscheine Seufert potenziell vielversprechend. Andernfalls würde eine "traditionelle" Fusion (siehe Deutsche Bank/Postbank, Commerzbank/Dresdner Bank) zu einer jahrelangen Beschäftigung mit sich selbst statt mit den Kunden, den Wettbewerbern und dem digitalen Wandel führen. Es sei zu erwarten, dass der Markt zunächst die Chancen einer Fusion überbewerten und die Risiken vernachlässigen werde, was die Möglichkeit eröffnen sollte, die Aktien der Commerzbank in steigende Kurse zu verkaufen.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat daher die Commerzbank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 6,35 Euro reduziert. (Analyse vom 18.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,66 EUR +7,18% (18.03.2019, 13:23)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,659 EUR +7,45% (18.03.2019, 13:38)