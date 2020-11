Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (19.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie erlebe seit rund zwei Wochen eine regelrechte Rally, der Kurs steige immer weiter nach oben. Viele Anleger würden sich mittlerweile die Frage stellen, ob der Titel nicht reif für eine Konsolidierung sei. Scheine die Aufwärtsbewegung nur aufgrund der Impfstoffmeldungen gerechtfertigt?Mit der Aussicht auf verschiedene Corona-Impfstoffe, die 2021 für immer mehr Menschen verfügbar sein könnten, nehme zumindest die Gefahr einer großen Pleitewelle ab. Zudem steige die Stimmung und genau das sei es, was die Börse bewege. Am Markt werde die Zukunft gehandelt und 2021 sollte aus verschiedenen Gründen besser für die Branche und somit auch die Commerzbank als 2020 laufen.Das Sentiment habe sich auch im Finanzsektor deutlich aufgehellt. Hintergrund seien zunehmende Übernahmen, bisher v.a. in Südeuropa. Allerdings sei es wahrscheinlich, dass die Fusionen auch hierzulande zunehmen würden. Gerade im Sparkassensektor und bei Genossenschaftsbanken gebe es seit Jahren Zusammenschlüsse. Die Commerzbank ist mittelfristig ebenfalls ein Übernahmekandidat. Außer die Strategie, die der neue CEO Manfred Knof wahrscheinlich im ersten Quartal vorstelle, greife.Seit dem Bruch des Corona-Abwärtstrends kenne die Commerzbank-Aktie keinen Halt mehr. Der seit Mai bestehende mittelfristige Aufwärtstrend habe sich beschleunigt, der Kurs stehe nun als nächstes vor der Horizontalen bei 5,35 Euro, danach rücke der Widerstand bei 5,75 Euro in den Fokus. Als Unterstützungen würden die Linien bei 5 Euro und 4,86 Euro dienen.Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, Neueinsteiger könnten auf eine Fortsetzung der Rally setzen. Der Stopp verbleibe bei 3,30 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link