Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (23.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank möchte einen radikalen Sparkurs einzuschlagen. Dem sollten große Teile des Filialnetzes zum Opfer fallen. Laut eines Berichts des "Manager Magazin" wolle eine Gruppe von Vertretern der Commerzbank die Zahl der Filialen von 1.000 auf 400 bis 500 halbieren. Grund für den umfassenden Umbau sei der zunehmende Druck der Bundesregierung in ihrer Rolle als Großaktionär auf Vorstandschef Martin Zielke, eine klare Strategie zu liefern."So wie die Dinge liegen, müssen wir einen ziemlichen Sprung machen", zitiere das "Manager Magazin" einen ungenannten Topmanager. Trippelschritte wie bei dem zuletzt vorgelegten Plan würden nicht mehr ausreichen.Martin Zielke habe im September 2019 angekündigt, rund 200 von 1.000 Filialen zu schließen und tausende Stellen zu streichen. Ziel sei, eine Rendite von vier Prozent zu erreichen. Finanzaufsehern und einer Reihe von Investoren seien die Maßnahmen jedoch nicht weit genug gegangen, ebenso dem Bund, der 15 Prozent der Anteile halte.In einer vom Bund beauftragten Studie hätten Berater der Boston Consulting Group Anfang März, Erkenntnisse geliefert, dass die Bank ihre Ausgaben viel stärker herunterfahren könne. Das Doppelte oder gar das Dreifache sei drin, wenn das Geldhaus sein Geschäftsmodell gründlich überarbeite.Der Vorstand habe bereits bei der Bilanzvorlage im Februar deutlich gemacht, dass er weitere Einsparmöglichkeiten prüfe. Neues dazu habe die Bank demnach spätestens bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal mitteilen wollen, die für den 5. August geplant sei.Spekulativ orientierte Anleger nutzen das Chartsignal zum Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Das Kursziel betrage 4,50 Euro, der Stopp sollte bei 2,60 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 23.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.