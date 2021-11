12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (04.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die zweitgrößte Bank Deutschlands habe heute Morgen ihre Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Unterstützt hätten niedrigere Risikovorsorgen und geringere Kosten. Für das Gesamtjahr 2021 zeige man sich nun zuversichtlicher.Demnach habe die Bank in Q3/2021 einen Gewinn von EUR 403 Mio. nach einem Verlust von EUR 60 Mio. im Vorjahresquartal eingefahren und habe die Analystenprognosen von durchschnittlich EUR 253 Mio. übertreffen können. Profitiert habe man von gesunkenen Risikokosten und geringeren Personal- und Sachkosten auf Konzernebene. Das Risikoergebnis habe dank der gestiegenen Kreditqualität mit niedrigen EUR 22 Mio. negativ zu Buche geschlagen. Im Vorjahresquartal seien es noch minus EUR 272 Mio. gewesen. Die operativen Kosten seien um 2,4% auf EUR 1,49 Mrd. gesunken. Das operative Ergebnis habe sich im Jahresvergleich von EUR 168 Mio. auf EUR 472 Mio. erhöht.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich mit 13,5% per Ende des dritten Quartals stabil und damit klar über der MDA-Schwelle von aktuell 9,4% gehalten, ab der die Vornahme von Gewinnausschüttungen erlaubt sei.Die für den Konzernumbau, dem 10.000 Stellen zum Opfer fallen würden, angefallenen Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von gut EUR 2 Mrd. habe die Bank nahezu komplett verbucht.Für das Gesamtjahr zeige man sich nun zuversichtlicher und gehe bei geringeren Kreditrisikovorsorgen ("unter EUR 700 Mio." statt zuvor "knapp EUR 1 Mrd.") davon aus, einen Konzerngewinn zu erzielen, den man davor nicht in Aussicht gestellt habe.