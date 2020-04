Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,109 EUR -3,09% (24.04.2020, 16:17)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,101 EUR -2,21% (24.04.2020, 16:31)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (24.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im ohnehin schwächelnden Gesamtmarkt gehöre die Commerzbank-Aktie am Freitag zu den Verlierern. Nachdem die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) vor den Folgen der Coronakrise für die Branche gewarnt und den Daumen gesenkt habe, schieen aktuelle Konjunkturdaten die Befürchtungen zu bestätigen.Als Konsequenz habe S&P am Donnerstagabend auch ihre Einschätzungen für die deutschen Großbanken angepasst. Bei der Commerzbank sei das Rating von "A-" auf "BBB+" gesenkt und der "negative" Ausblick bestätigt worden. Damit stünden die Bonitätsnoten der beiden größten deutschen Privatbanken nur noch drei Stufen über Ramschniveau. Ein negativer Ausblick bedeute, dass eine weitere Senkung der Bonitätsnote drohe.Die Commerzbank-Aktie könne die Verluste begrenzen und einen Rückfall unter die Unterstützung bei 3,10 Euro verhindern. Spekulativ orientierte Anleger könnten sich bei der Commerzbank eine Position ins Depot legen. Der Stopp werde bei 2,60 Euro gesetzt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: