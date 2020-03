Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (16.03.2020/ac/a/d)



Die Commerzbank reagiere am Montag mit Filialschließungen auf die Corona-Epidemie. Der Kurshorror bei der Aktie gehe unterdessen ungebremst weiter: Ein Anteilsschein von Deutschlands zweitgrößter Bank koste inzwischen keine drei Euro mehr.Wegen der Corona-Krise wolle die Commerzbank vorsorglich "mehrere Hundert" ihrer rund 1.000 Filialen in Deutschland schließen. Das berichte am Morgen das "Manager Magazin" und berufe sich dabei auf einen Unternehmenssprecher. Betroffen seien vor allem kleinere Standorte, die Anzahl der betroffenen Filialen lasse sich aber noch nicht beziffern.Für CoBa-Aktie gehe es am Montagvormittag derweil um weitere zehn Prozent abwärts. Bei 2,86 Euro habe sie am zwischenzeitlich einen neuen Tiefststand erreicht. Neben der allgemeinen Marktschwäche im Zusammenhang mit der Corona-Krise würden die Banken auch unter den weiter sinkenden Zinsen und der Angst vor Kreditausfällen leiden, wenn wegen der Pandemie die Weltwirtschaft zum Erliegen komme."Der Aktionär" habe bereits Ende Februar die Notbremse gezogen: Damals sei der Stopp bei 5,70 Euro ausgelöst und die Comeback-Spekulation geschlossen worden. Im Nachhinein erweise sich das als Glücksfall: Der Kurs habe sich seitdem noch einmal fast halbiert.