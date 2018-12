XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (18.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Seit dem Jahr 2000 gebe es in Deutschland 10.000 Bankfilialen weniger. Inzwischen würden nicht mehr nur private Institute wie Deutsche Bank und Hypovereinsbank reihenweise Standorte schließen. Auch Sparkassen und VR-Banken seien dabei. Nur die Commerzbank beteilige sich nicht am Streichkonzert."Unser Filialnetz steht nicht zur Disposition", habe Commerzbank-Finanzvorstand Stephan Engels der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt. An den 1.000 Filialen solle trotz hoher Kosten für die Digitalisierung nicht gerüttelt werden. Privatkundenvorstand Michael Mandel habe im Interview gesagt: "Die Commerzbank gewinnt dort überdurchschnittlich viele Privatkunden, wo Wettbewerber gerade Filialen schließen. Und mit unseren Kunden in den Filialen machen wir mehr Ertrag als mit reinen Online-Kunden."Trotz des Trends hin zum Smartphone würden seit zehn Jahren fast unverändert 450.000 Menschen täglich die Filialen des Konzerns besuchen. Die Commerzbank sei überzeugt, dass sie den Kundenkontakt vor Ort als Wachstumstreiber brauche. Auch wenn die Bank an den 1.000 Filialen festhalte, werde im Filialnetz trotzdem kräftig gespart. Denn laut Konzernangaben seien die meisten Standorte von der Fläche her zu groß. Die neuen City-Filialen hätten dagegen eine durchschnittliche Fläche von 80 bis 100 Quadratmetern statt vorher 300 bis 400 Quadratmetern. Die Standorte kämen dann mit nur noch zwei bis drei Mitarbeiter aus. Denn die meisten Kunden kämen in die Filialen um Geld abzuheben. Vor allem in größeren Städten setze die Bank auf den Filialtyp.Die Commerzbank stoße intelligent in die Lücke vor, die Wettbewerber durch Filialschließungen offen lassen würden. Bis zum Jahr 2020 möchte sie zwei Mio. neue Privatkunden gewinnen. Dabei liege die Commerzbank gut im Rennen. Jedoch dauere es anderthalb Jahre, bis sie mit den Sparern Geld verdiene.Anleger greifen nicht in das fallende Messer und bleiben bei der Commerzbank-Aktie außen vor, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: