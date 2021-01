Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (28.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Belegschaft der Commerzbank stehe Medienberichten zufolge vor einem Kahlschlag. Berichten zufolge wolle der Vorstand um Konzernchef Manfred Knof bereits kommende Woche eine Strategie vorstellen, die den Wegfall jeder vierten Stelle bei der MDAX-Bank vorsehe. Zudem solle möglicherweise jede zweite Filiale geschlossen werden.Radikale Sparpläne: Der Vorstand könnte in Kürze Ergebnisse seiner Überlegungen präsentieren. Nächste Woche Mittwoch (3.2.) komme der Aufsichtsrat des Frankfurter MDAX-Konzerns nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Strategie zu beraten. Zuvor habe das "Handelsblatt" berichtet, die künftige Strategie solle nach bisheriger Planung am 3. Februar final beschlossen werden.Erwartet würden harte Einschnitte. Nach Informationen des "Handelsblatt" und der Nachrichtenagentur "Bloomberg" plane der seit Jahresbeginn amtierende Konzernchef Manfred Knof den Abbau von 10.000 der zuletzt knapp 40.000 Vollzeitstellen. Von den derzeit 800 Filialen in Deutschland sollten den Medienberichten zufolge 400 bis 500 übrig bleiben. Eine Commerzbank-Sprecherin habe die Berichte auf Anfrage nicht kommentieren wollen. Vor wenigen Tagen habe bereits das "Manager Magazin" über eine bevorstehende Verkleinerung des Commerzbank-Filialnetzes auf 400 Standorte berichtet.Ähnlich radikale Sparpläne habe schon der bisherige Vorstand unter Führung von Martin Zielke im vergangenen Jahr entworfen. Digitalisierung und Zinstief würden die gesamte Branche unter Druck setzen. Doch bei der Commerzbank sei der Konzernumbau ins Stocken geraten, weil Zielke nach massiver Kritik von Investoren seinen Rücktritt erklärt habe und zudem die Spitze des Aufsichtsrates neu habe besetzt werden müssen. Die Jahresbilanz für 2020 wolle die Bank am 11. Februar vorlegen. (Analyse vom 28.01.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.