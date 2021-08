XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,097 EUR -0,57% (05.08.2021, 13:32)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (05.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Das Zahlenwerk des zweiten Quartals 2021 sei gemischt ausgefallen. Das Quartal sei besonders durch hohe Einmaleffekte wie einem Restrukturierungseffekt geprägt gewesen, was sich ergebnisseitig jedoch nicht so stark ausgewirkt habe wie von dem Analysten prognostiziert, weshalb das Quartalsergebnis besser ausgefallen sei als von ihm angenommen. Die Bilanzkennzahlen (per 30.06.2021) hätten auf einem soliden Niveau gelegen. Im Rahmen des Quartalsberichts habe die Bank die Guidance des Restrukturierungsplans bestätigt, und die Guidance für 2021 erneut teilweise erhöht.Die Aktie habe auf die Quartalszahlen mit einem Rückgang reagiert und 5,8% leichter geschlossen. Aus Sicht des Analysten ursächlich dafür seien die teilweise unerwartet hohen Sondereffekte gewesen und dass die Quartalszahlen den Marktkonsens dadurch ergebnisseitig teilweise verfehlt hätten. Der Analyst lasse seine Prognosen (EPS 2021e: -0,36 Euro; DPS 2021e: 0,00 Euro; EPS 2022e: 0,43 Euro; DPS 2022e: 0,00 Euro) vorerst unverändert. Im letzten Monat habe die Aktie einen deutlichen Rückgang (absolut: -14,7%; ggü. Stoxx Europe 600 Banks: -13,9%) verzeichnet und das bisherige Kursziel unterschritten. Auf dem derzeitigen Kursniveau sehe der Analyst die Aktie nahezu fair bewertet.Bei einem erwarteten positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Commerzbank-Aktie neu "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 5,40 Euro. (Analyse vom 05.08.2021)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,116 EUR -0,23% (05.08.2021, 13:43)