Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,12 EUR +1,13% (01.04.2020, 21:58)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,10 EUR -6,30% (01.04.2020, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (01.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Wie die Konzernmutter Commerzbank werde auch die Direktbank comdirect für das abgelaufene Jahr keine Dividendenzahlung vorschlagen. Das Finanzinstitut folge damit der Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB), bis mindestens zum 1. Oktober 2020 keine Dividenden zu zahlen, habe es am Mittwoch von der comdirect bank geheißen. Vor einem Jahr habe die Quickborner Onlinebank 0,25 Euro je Aktie ausgeschüttet.Die Commerzbank als Haupteigentümerin sei dem Vorschlag der EZB bereits vor zwei Tagen gefolgt. Das Frankfurter Geldhaus besitze nach jüngsten Angaben über 90% der Anteile an der comdirect bank. Ihr wären durch die Ausschüttung voraussichtlich mehr als 30 Mio. Euro zugeflossen. Die Commerzbank wolle die restlichen Aktionäre über einen sog. Squeeze-Out aus dem Unternehmen drängen. Dafür sei ein Beschluss der Hauptversammlung notwendig, die für den 5. Mai geplant sei.Das nicht ausgeschüttete Geld verbleibe im Unternehmen. Nachdem davon auszugehen sei, dass die Commerzbank im Rahmen des angestrebten Squeeze-Out alle Anteile übernehmen werde, fällt die Nichtzahlung der Dividende nicht weiter ins Gewicht, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: