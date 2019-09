Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (30.09.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Nach der Präsentation des angestrebten Strategiepakets "Commerzbank 5.0" habe die Commerzbank am 27.09. bekannt gegeben, dass sie ihre eigene Prognose für das Jahr 2019 nach unten korrigiere und mit Erlösen rechne, welche maximal auf dem Vorjahresniveau (8,6 Mrd. Euro) lägen. Dies begründe die Bank mit einer anhaltend schwierigen Marktlage sowie den nun angestrebten Änderungen innerhalb des Konzerns.Zusätzlich zu den bereits bekannten Informationen zum Strategiepaket (Reduzierung der Stellen um 4.300; Schließung von 200 der deutschlandweit 1.000 Filialen; Verkauf der Anteile an der mBank in 2020; Übernahme der restlichen Anteile der comdirect, sowie anschließende Integration in das Unternehmen; Investitionen in die IT-Infrastruktur) habe die Bank bekannt gegeben, dass sie bis zum Jahre 2023 eine Nettokostenreduktion von rund 600 Mio. Euro auf unter 5,5 Mrd. Euro anstrebe. Zusätzlich solle die Eigenkapitalrendite von aktuell 3,1% auf über 4% in 2023 gesteigert werden (Peer-Group (2019e): Durchschnitt bei rund 7%).Die Kosten für das Strategiepaket sollten zum einen durch den Verkauf der Anteile an der mBank und zum anderen durch die Reduktion der Kernkapitalquote von aktuell 13,3% (30.06.2019) auf zukünftig zwischen 12% und 13% finanziert werden. Zusätzlich habe der CEO Martin Zielke angekündigt, dass im Privatkundenbereich an einer neuen Gebührenstruktur für Bankkonten gearbeitet werde.Aufgrund der Senkung der Erlösprognose senkt Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, seine Prognosen (u.a. EPS 2019e: 0,67 (alt: 0,71) Euro; EPS 2020e: 0,71 (alt: 0,93) Euro), behält sein Kursziel von 5,00 Euro sowie sein "verkaufen"-Votum für die Commerzbank-Aktie jedoch bei. (Analyse vom 30.09.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,406 EUR +0,63% (30.09.2019, 09:33)