Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (03.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Jahr neige sich langsam dem Ende zu, für Börsianer sei es einmal mehr eine spannende Zeit gewesen. Auch Aktionäre der Commerzbank hätten starke Nerven gebraucht, denn erst zum Jahresanfang sei der lange erwartete Umbau eingeleitet worden, Manfred Knof habe seinen Job als CEO angetreten. Trotz ambitionierter Ziele des Vorstandes habe fast niemand der Experten geglaubt, dass die Bank das Jahr positiv abschließen könnte. Positiv für 2022 stimme aktuell indes die Entwicklung in Polen, was für viele überraschend kommen könnte.Mitte Februar wolle die Bank ihre Bücher für das vierte Quartal öffnen, dann hätten Anleger auch mehr Klarheit, ob es für einen kleinen Jahresgewinn gereicht habe. Schon bevor 2G-Regeln gegen das Coronavirus erlassen worden seien, hätten die Buchungen in Restaurants abgenommen. Diese Branche dürfte neben Hotels am meisten leiden. Allerdings sei die Commerzbank in diesen Segmenten wenig exponiert. Neben dem weiteren Verlauf der Pandemie sollten staatliche Hilfen den Ausschlag geben. Denn diese würden starke Belastungen bei Unternehmen abfedern und Banken somit vor Kreditausfallrisiken schützen.Nach einem Jahr Umbau habe die Commerzbank bereits 90 Prozent der Restrukturierungskosten verdaut und den Personalabbau geregelt. Abgesehen davon werde es eine große Rolle spielen, ob man es schaffe, die Erträge zu steigern. Hoffnungen würden noch immer auf anziehenden Zinsen ruhen. Trotz hoher Inflation gebe sich die EZB noch immer bedeckt. Allerdings habe die Commerzbank an der polnischen MBank eine Mehrheitsbeteiligung und im Nachbarland seien die Zinsen bereits mehrfach erhöht worden. Die Analysten von Bloomberg Intelligence würden für 2022 mit einem um rund 60 Prozent höheren Vorsteuergewinn durch die bereits beschlossenen Maßnahmen bei der Tochter rechnen.Die Commerzbank dürfte im neuen Jahr von einer positiven Entwicklung bei der MBank in Polen profitieren. Hier seien die Zinsen bereits gestiegen und eine weitere Erhöhung stehe im Raum. Allerdings habe das noch fast niemand auf dem Schirm. DER AKTIONÄR bleibt weiterhin zuversichtlich für die Aktie, auch wenn es 2022 volatil bleiben dürfte. Aktuell drängt sich aufgrund des Chartbildes auch kein Einstieg auf, Anleger warten ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 03.12.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link