Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,30 EUR -8,32% (30.03.2020, 16:57)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,2835 EUR -8,41% (30.03.2020, 16:42)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (30.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nun also auch die Commerzbank: Die Großbank habe am Nachmittag per Ad-hoc-Meldung ihre Dividendenpläne für 2019 und 2020 begraben. Nach den Entwicklungen der vergangenen Tage und den jüngsten Äußerungen der Aufsichtsbehörden sei das nicht mehr sonderlich überraschend. Bitter für die Aktionäre sei es trotzdem.Die Commerzbank streiche angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Coronavirus-Pandemie die Dividende für das Geschäftsjahr 2019. Der Vorstand werde der diesjährigen Hauptversammlung keine Gewinnausschüttung vorschlagen, habe der MDAX -Konzern am Montag in Frankfurt mitgeteilt. Zudem solle das Aktionärstreffen als Online-Veranstaltung ausgerichtet werden. Ob der ursprünglich vorgesehenen Termin am 7. Mai dabei gehalten werden könne, sei derzeit noch offen.Geplant gewesen sei bisher, dass die seit Jahren gebeutelten Aktionäre der Großbank für 2019 zumindest wieder eine Mini-Dividende von 15 Cent je Anteilsschein bekämen. Auf dem aktuellen Kursniveau hätte das immerhin einer Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent entsprochen."Für das laufende Geschäftsjahr 2020 wird der Vorstand solange keine Dividendenzahlung vorsehen, bis die Unsicherheiten durch Covid-19 beendet sind", habe die Bank zudem mitgeteilt. "Danach wird er darüber gegebenenfalls neu entscheiden."Die Commerzbank reagiere damit auf Empfehlungen der Aufsichtsbehörden: EZB und BaFin hatten die Banken aufgefordert, vorerst auf die Ausschüttung von Gewinnen zu verzichten. Dadurch sollten in der Krise Liquiditätsengpässe möglichst vermieden werden.Die Entscheidung zum Dividendenverzicht komme nach den Diskussionen der vergangenen Tage nicht mehr überraschend, sei für die Aktionäre gerade mit Blick auf die jüngsten Kursverluste aber doppelt ärgerlich.Der Abverkauf bei der CoBa-Aktie beschleunige sich daraufhin erneut. Mit einem Minus von fast neun Prozent zähle sie am Montagnachmittag erneut zu den größten Verlierern im MDAX.Anleger sollten hier an der Seitenlinie bleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link