Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (15.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die deutschen Großbanken würden zwar erst in zwei bis drei Wochen ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen, doch die Abschlüsse der US-Konkurrenten würden gemeinhin als erster Stimmungstest gelten. Gestern hätten in den USA JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo den Anfang gemacht. Die Vergleichbarkeit der Zahlenwerke mit denen der deutschen Wettbewerber dürfte durch die Corona-Krise jedoch abgenommen haben.Bisher zeige dieses Quartal eines ganz deutlich: Die Kreditrisikovorsorge müsse wegen der Corona-Krise drastisch hochgefahren werden, was die Gewinne schmälere oder ausradiere. Gleichzeitig laufe das Handelsgeschäft wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit so gut wie selten. Was heiße das nun für die Commerzbank?Die Commerzbank habe kein nennenswertes Handelsgeschäft, aber sei v.a. auch auf Deutschland fokussiert. Die Rückstellungen für Kreditausfälle dürften hier deutlich steigen, wahrscheinlich mache das Frankfurter Geldhaus im zweiten Quartal einen Verlust. Die Kursfantasie rühre hier allerdings auch woanders her: Erstmals seit der Finanzkrise bestehe die echte Chance auf einen Umbau. Pläne lägen schon in der Schublade, wie berichtet.Anleger könnten bei der Commerzbank-Aktie das Momentum nutzen und zugreifen. Das Papier sei aber nur etwas für mutige Anleger, da es v.a. eine schnelle wirtschaftliche Erholung spiele. "Der Aktionär" habe ein Kursziel von 7 Euro bei einem Stopp von 3,70 Euro gesetzt. Die Commerzbank-Aktie schicke sich heute an die 200-Tage-Linie bei 4,63 Euro zu knacken. Ein nachhaltiger Ausbruch würde ein neues Kaufsignal generieren, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link