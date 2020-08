Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,814 EUR +1,16% (06.08.2020, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,796 EUR +1,40% (06.08.2020, 11:43)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (06.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe gestern seine Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten geschlagen. Allerdings sei die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt worden, wie der Analystenkonsens rechne nun auch der Vorstand mit einem Verlust. Schuld daran die bis vor wenigen Wochen unerwartete Insolvenz von Wirecard. Es gebe jedoch ein anderes Szenario, das großen Druck auf die Aktie ausüben könnte.Ein Einzelfall bei der Risikovorsorge habe alleine im zweiten Quartal Aufwendungen von 175 Mio. Euro verursacht. Nach unbestätigten Berichten handele es sich dabei um Wirecard. Die Commerzbank solle vor zwei Jahren im Rahmen eines Konsortiums 200 Mio. Euro an den Zahlungsdienstleister vergeben haben. Aufgrund der Pleite sei ein Großteil des Kredites nun wohl abgeschrieben worden.Diese Vorhersage beziehe sich aber auf das Basisszenario, dass es keinen zweiten Lockdown in Deutschland und Europa aufgrund der Corona-Pandemie gebe. Komme es doch dazu, dann würden die tatsächlichen Pleiten und Kreditausfälle sprunghaft in die Höhe schießen. Die Bundesregierung und auch Politiker in anderen Ländern hätten aber mehrfach beteuert, dass man mit regionalen Maßnahmen gegen einen möglichen Anstieg der Infektionszahlen vorgehen wolle.Die Risikovorsorge habe sich dadurch erhöht, was auch die geänderte Prognose erklären dürfte. Statt einem Volumen von einer bis zu 1,3 Mrd. Euro erwartet der Vorstand nun 1,3 bis 1,5 Mrd. Euro für das Gesamtjahr. Aus einem Gewinn werde in der Erwartung des Vorstands nun ein Verlust.Ein zweiter Lockdown in Deutschland erscheine trotz aktuell steigender Zahlen eher unwahrscheinlich. Die wirtschaftlichen Schäden wären immens und die Politik wisse das. Zudem sei davon auszugehen, dass staatliche Krisenmaßnahmen wie das Kurzarbeitergeld oder Lockerungen bei den Insolvenzregeln verlängert würden. Damit könnten die Banken von größeren Schäden abgeschirmt werden.Die Commerzbank-Aktie nutze das Momentum der letzten Tage und lege kräftig zu. Nachdem die 200-Tage-Linie bei 4,60 Euro nachhaltig überwunden worden sei, würden noch nicht investierte Anleger das Kaufsignal zum Einstieg nutzen. Wer investiert sei, bleibe dabei, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot