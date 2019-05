Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,79 EUR +0,78% (08.05.2019, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,743 EUR (07.05.2019)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (08.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe im ersten Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Auch die Erträge seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Fortschritte habe Vorstandschef Martin Zielke allerdings bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie vermelden können. Genüge das, um der Aktie neuen Schwung zu geben?Geringere Erträge und höhere Steuern hätten der Commerzbank zum Jahresstart einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich habe das zweitgrößte deutsche Geldhaus im ersten Quartal 120 Millionen Euro und damit 54 Prozent weniger als ein Jahr zuvor verdient. Analysten hätten im Vorfeld sogar einen Rückgang auf 101 Millionen Euro befürchtet.Die Erträge seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um knapp drei Prozent auf 2,16 Milliarden Euro zurückgegangen, hätten damit aber ebenfalls leicht über den Erwartungen gelegen. Gesunkene Verwaltungskosten hätten den Ertragsrückgang aber nur teilweise ausgleichen können.Fortschritte habe es derweil bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie gegeben. So sei die Zahl der Privat- und Unternehmenskunden in Deutschland zwischen Januar und März unter dem Strich um 123.000 Neukunden gestiegen. Das verwaltete Vermögen (Assets under Control) sei im Vergleich zum Vorquartal um 21 Milliarden auf 402 Milliarden Euro gestiegen."Durch Wachstum stärken wir unsere Ertragsbasis und wirken den niedrigen Zinsen und dem Margenverfall entgegen", habe Commerzbank-Chef Martin Zielke gesagt. Die bereinigten Erträge sollten in diesem Jahr weiterhin zulegen. Zudem wolle er die Kostenbasis im laufenden Jahr wie geplant unter die Marke von 6,8 Milliarden Euro drücken."Der Aktionär" setzt aber weiterhin mit einer Trading-Empfehlung auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 08.05.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link