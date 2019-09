ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (26.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Zur Finanzierung ihres Umbaus erwäge das Frankfurter Geldhaus sogar einen Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung an der polnischen Tochter mBank. Das sei umstritten, denn die Commerzbank würde einen Gewinnbringer verlieren, müsste aber womöglich das Portfolio der Tochter mit Hypotheken in Schweizer Franken behalten. Und das habe es in sich: Wegen der niedrigen Zinsen in der Schweiz hätten viele Polen einst Kredite in Franken aufgenommen. Nachdem der polnische Zloty (PLN) gegenüber dem Franken stark an Wert verloren habe, wolle die polnische Regierung die Banken nun zum Umtausch der Darlehen in PLN-Darlehen zwingen, habe die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet. Bei der mBank summiere sich das Volumen solcher Kredite auf rund 3,7 Mrd. CHF (3,4 Mrd. Euro).Vorstand und Aufsichtsrat würden heute weiter über die strategische Ausrichtung der Großbank beraten. Am Freitag ab 9 Uhr würden Vorstandschef Martin Zielke und Finanzvorstand Stephan Engels die Ergebnisse im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgeben. Womöglich werde dabei auch schon Engels Nachfolge verkündet.Der Entwurf für die neue Strategie "Commerzbank 5.0" sei bei Anlegern und Analysten bislang nicht gut angekommen. Spannend werde nun, welche konkreten Maßnahmen das Top-Management tatsächlich beschließe und verkünde. "Der Aktionär" bleibe aber bei seiner skeptischen Haltung gegenüber der Commerzbank-Aktie, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,255 EUR -1,92% (26.09.2019, 12:11)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,254 EUR -1,65% (26.09.2019, 12:23)